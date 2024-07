Wer ist der Trump-Clan?

Jetzt mischt auch Barron Trump im Wahlkampf seines Vaters mit.

Quelle: AP / Marta Lavandier

Und dann ist da noch der über zwei Meter große Sohn Barron, das Nesthäkchen. Im Jahr 2024 wird Barron als Delegierter Floridas für den Parteitag der Republikaner nominiert.



Obwohl er sich gegen diese Rolle entscheidet, gilt er als sehr interessiert am politischen Weltgeschehen. Ist er Papa Donalds Trumpfkarte?



Und last but not least: Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner. Auch wenn sich das konservative Power-Couple aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, kümmern sich die beiden hinter den Kulissen um das Trump-Business und die eigene Karriere.

Von ihnen wird also noch einiges zu hören sein.