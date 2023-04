WTF - Corona aus dem Labor?

Dr. Estefania Rodríguez arbeitet im BSL-3 Labor des Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg unter anderem mit SARS-CoV-2 Viren.

Quelle: ZDF/Leonard Bendix

Bis heute ist nicht eindeutig zu klären, welche Herkunft das SARS-CoV-2-Virus hat. Als sehr wahrscheinlich gilt die Zoonose-Theorie. Sie vermutet, dass das Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei der Huanan Seafood Market in Wuhan, auf den laut Studien die ersten Coronafälle zurückgehen sollen. Doch ein Wirts- oder Überträgertier ist bisher nicht gefunden.



Es bleibt also reichlich Raum für Spekulationen und Verschwörungen. Die international als "lab leak theory" bezeichnete Labortheorie hält sich dabei am hartnäckigsten. Schon seit Beginn der Pandemie kursiert sie in verschiedenen Variationen: Es heißt zum Beispiel, bei einem Experiment sei das natürliche Virus versehentlich aus einem Labor "entkommen", die chinesische Regierung habe den Vorfall aber absichtlich vertuscht. Andere sagen, das Virus sei von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Labor verändert worden und - absichtlich oder unfreiwillig - in Umlauf geraten.