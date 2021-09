Wir Wunderkinder (1/2)

Von Stefan Brauburger, Leiter der Redaktion Zeitgeschichte



Sie gehören einer Generation an, die unser Land bis heute prägt. Unmittelbar nach dem Krieg aufgewachsen, mussten sie von klein auf lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Sie haben eine Zeit erlebt, in der noch vieles im Argen lag, aber wieder alles möglich schien. Anknüpfend an frühere Dokumentationen "Wir Nachkriegskinder" und "Wir Trümmerkinder" begleitet der neue ZDF-Zweiteiler "Wir Wunderkinder" bekannte Zeitzeug*innen diesmal durch die fünfziger und sechziger Jahre in West- und Ostdeutschland.



Im Vordergrund der Filme steht das Schicksal von Prominenten, die den Aufschwung aus den Trümmern bis zum Stimmungsumschwung der 1960er besonders intensiv erlebten. Marianne Koch, Michael Mendl, Katja Ebstein, Bettina Wegner, Thekla Carola Wied, Winfried Glatzeder, Uwe Kockisch und andere kennen wir als erfolgreiche Schauspieler*innen, Sänger*innen und auch Stimmen der Gegenwart. Umso überraschender ist ihr Erleben der jungen Jahre, das in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Ihre Geschichten spiegeln den Zeitgeist. Gerade die 50er Jahre wurden immer wieder als konservativ, spießig und bigott etikettiert. Doch stand die Dekade trotz mancher Rückständigkeit auch im Zeichen von Aufbruch, Umorientierung und neuem Lebensmut. Nach dem politischen und moralischen Niedergang während der Hitler-Diktatur markieren die 50er Jahre eine Zeit rasanten Aufstiegs. Die Menschen blickten nach vorn und wenig zurück, das Vergangene, die NS-Zeit, wurde weithin verdrängt. All das wissen unsere prominenten Mitwirkenden zu schildern. Dabei kommen auch jene zu Wort, die als Kinder von Flüchtlingsfamilien aufwuchsen. Sie berichten von ihren Erfahrungen zwischen Integration und Ausgrenzung, haben auch zu spüren bekommen, was es für ihre Eltern bedeutete, ihre angestammte Heimat hinter sich zu lassen.



Unternehmergeist, Musik, Mode, Film, Lebenskultur sind Motoren des Neustarts. Aber er führt auch in politische Fahrwasser einer zum Teil restaurativen und weiterhin stark durch die NS-Vergangenheit geprägten Gesellschaft. Die frühen Rebellionen der Halbstarken und Rock’n Roller, schließlich der aufbegehrenden Studenten schaffen die Grundlage für eine Umwälzung im Laufe der 60er Jahre, an der auch einige unserer Protagonist*innen mitwirkten. Illustriert werden ihre Erinnerungen auch durch außergewöhnliche Filmbilder, oft aus neu erschlossenen Privatarchiven und mithilfe von Graphic Novel-Animationen. Sie ermöglichen, persönliche Erlebnisse und Wendepunkte nacherlebbar zu machen, mit Blick auf eine Zeit, in der noch keine Kameras die Lebensläufe unserer Zeitzeug*innen begleiteten.