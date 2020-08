Ein Stadtteil und seine Bewohner

„Wodka-Berg“, „Netto-Ghetto“: Der Aschenberg in Fulda genießt einen zweifelhaften Ruf als sozialer Brennpunkt. Doch für viele Bewohner ist er auch eine liebgewonnene Heimat und steht für sozialen Zusammenhalt.

Zehn Monate lang begleitet ein Kamerateam einzelne Bewohner des Aschenbergs auf ihrer ganz persönlichen Heldenreise. Der Doku-Mehrteiler "Aschenberg" zeigt Menschen, die sich unterschiedlichsten Herausforderungen in ihrem Leben stellen: Träume, Hoffnungen, Wünsche, Niederlagen oder Neubeginn - wie meistern sie die kleinen und großen Hürden in ihrem Alltag?



Alle Folgen ab 2. September um 10 Uhr live!