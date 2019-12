Das Mädchen am Strand (2)

Ein unaufgeklärter Mord an einem Mädchen und niemand weiß, was mit dem verschwundenen Sohn von Hella Christensen passiert ist. Ist Sven in den Mord verwickelt oder selber Opfer?

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 08.01.2020, 20:15 - 21:45 Datum: 08.01.2020 Verfügbarkeit: