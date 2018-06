Nach ihrer Rückkehr aus dem College in den USA lebt Sabine Cutter, 25, wieder bei ihrer Mutter Dagmar und ihrem amerikanischen Stiefvater Howard in West-Berlin. Sie arbeitet als Datenanalystin der NSA auf dem Teufelsberg. Howard Cutter ist dort ihr Vorgesetzter. Sabines Ex-Verlobter hat Selbstmord verübt, nachdem sie ihn verlassen hat. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, warum ihre Eltern so penibel darauf achten, was sie tut und auf wen sie sich einlässt. Eine von Sabines engsten Freundinnen ist ihre Kollegin Lauren Faber. Mit Lauren trifft sie sich zum Austausch gern in einem Café am Kurfürstendamm.