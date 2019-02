Albert Kramm, Kommissar im Betrugsdezernat Berliner Kripo, war erst seit sechs Monaten im Ruhestand. Leichenschau und eine erste Tatort-Analyse von Frau Dr. Simkeit lassen darauf schließen, dass Albert Kramm bereits vor einigen Abenden an den Folgen eines Überfalls starb. Der Täter hatte den wehrlosen Mann verprügelt und seinen Tresor mitgenommen. Doch im Kleingarten will niemand etwas gesehen oder gehört haben. Auch in Bezug auf den Toten sind alle besonders schmallippig.



Kurzerhand muss Otto seinen Angelurlaub verkürzen und sich undercover in die Kleingartenkolonie einschleusen, um dort zu ermitteln. Kramm war bekannt für seine harte Linie bei der Polizei. Als er seinen eigenen Sohn als Täter in einer Überfallserie erkannte, sorgte er dafür, dass Markus Kramm für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wurde. Hat dieser nach seiner Haftentlassung Rache gesucht, oder war einer der anderen Laubenbewohner Kramm nicht wohlgesonnen?