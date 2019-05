Nachdem sich Ben auf Weltreise verabschiedet hat, bekommt das Team einen neuen Kollegen. Sebastian Klöckner aus der Abteilung Organisiertes Verbrechen wird in Zukunft Otto und Linett bei den Ermittlungen unterstützen. Die drei finden schnell heraus, dass in der Bestatterbranche Discount-Anbieter mit Niedrigpreisen gegen traditionsreiche Familienunternehmen antreten. Kreuzkamp war mit seinem Partner Hermann Lichte einer derjenigen, die mit Dumpingpreisen in den Markt drängten. Ihre Lkws fahren quer durch die Republik und bringen Verstorbene zur Verbrennung in preisgünstige Krematorien nach Tschechien.



Bei seinen Nachforschungen stößt das Team auf Stefanie Lentz. Ihr kürzlich verstorbener Vater betrieb ein traditionelles Beerdigungsinstitut und hatte mit den zwielichtigen Methoden von Kreuzkamp & Lichte zu kämpfen. Auch Hermann Lichte wird verdächtig, nachdem die Kommissare erfahren, dass es Streit zwischen den Geschäftspartnern gab.



"Gestorben wird immer" ist der mittlerweile siebte Fall des neuen "starken Teams" um Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens). Dabei bekommt das Team neue Unterstützung von Ermittler Sebastian Klöckner (Matthi Faust). "Ein starkes Team" ist seit mehr als 20 Jahren in Berlin im Einsatz und gehört zu den erfolgreichsten ZDF-Samstagskrimireihen.