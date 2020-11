Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer (1/4)

Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die unzertrennlichen Freunde, leben in St. Petersburg, einem Städtchen am Mississippi. Toms Leben ist bestimmt von ungeliebten Schulbesuchen, Prügeleien, Versuchen, sich die Arbeit, die Tante Polly ihm auferlegt, vom Leibe zu halten - und der ersten Verliebtheit in die hübsche Schulkameradin Becky Thatcher.



Bei einer Warzenbeschwörung auf dem Friedhof tauchen plötzlich der alte Sargmacher Potter, Indianer-Joe und der Arzt Dr. Robinson auf, um das Grab des tags zuvor beerdigten Williams zu öffnen. Unter den drei Männern kommt es zu einem Streit. Indianer-Joe ersticht den Doktor mit Potters Messer und kann dem betrunkenen Potter einreden, er habe den Mord begangen.



Die Jungen wagen es nicht, von dem Mord zu reden. Das furchtbare Geheimnis plagt Tom. Als Becky Tom abblitzen lässt, sieht er sich gezwungen, die Verbrecherlaufbahn einzuschlagen, und fährt nachts mit Huck auf einem Floß zur Jackson-Insel.