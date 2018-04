Marie Brand und der schwarze Tag

Dass sich Simmel, der sich an nichts erinnern kann, in seiner Panik nicht professionell verhält und Spuren vernichtet, erschwert die Aufklärung für Marie erheblich. Beide vermuten, dass er unter Drogen gesetzt worden ist und Daniela sterben musste, damit Simmel als Mörder verhaftet wird. Aber wer hat hierfür ein Motiv?



Marie versucht, objektiv zu ermitteln und ihrem Freund und Kollegen beizustehen. Damit bringt sie aber auch Dr. Engler in Schwierigkeiten, der sich vor der neuen Staatsanwältin rechtfertigen muss. Als er von dem Fall erfährt, bleibt ihm jedoch nichts anderes übrig, als aufgrund der vorliegenden Indizien zu handeln und Simmel in Untersuchungshaft zu nehmen.



Staatsanwältin Dr. Carolin Kersting kennt Simmel noch aus seiner Zeit in Rostock. Die beiden hatten damals eine Affäre, die von dem korrupten Unternehmer Christian Grave öffentlich gemacht wurde. Simmel und Kersting hatten gemeinsam gegen ihn ermittelt.



Will Grave, der mittlerweile in Köln lebt, sich erneut an Simmel rächen? Es sieht zumindest so aus, und überraschenderweise verhilft die Staatsanwältin Simmel zur Flucht, damit dieser wieder gegen Grave ermitteln kann.



Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn die Schlinge um Simmels Hals zieht sich immer enger zusammen.