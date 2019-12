Nord Nord Mord - Sievers und die tödliche Liebe

Kommissar Carl Sievers und sein Team finden im Sand des Camps einen blutigen Wagenheber – die Tatwaffe. Als dann auch noch das Ausflugsboot von Kapitän Sven, einem Freund von Leo Fischer, in die Luft gejagt wird und dieser nur knapp überlebt, glauben die Kommissare, die Täter gefunden zu haben.



Jedoch geben auch die Eltern des Opfers ein Rätsel auf. Sie betreiben ein Taxiunternehmen in Westerland, wo eine zutiefst düstere Stimmung herrscht. Anscheinend fehlen Vater Franz, seiner Frau Lara und ihrem Sohn Max die Gefühle zur Trauer. Als aber auf Initiative von Hinnerk auf dem Wagenheber Inas Fingerabdrücke gefunden werden, wird alles auf den Kopf gestellt.



Ina gerät unter Mordverdacht, bestreitet das allerdings empört. Schließlich muss sie aber zugeben, dass Leo bis vor Kurzem auch noch ein Verhältnis mit der wohlhabenden Sylterin Bea Fender hatte. Diese gerät nun ins Visier der Ermittler, aber auch in Leos Familie verbirgt sich noch das ein oder andere Geheimnis.