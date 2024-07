Alibi.com 2

Greg (Philippe Lacheau) und Flo (Élodie Fontan) sind ein glückliches Paar, und Gregs Firma, Alibi.com, ist Geschichte. Flo erträgt keine Lügen und hatte die Aufgabe der Firma zur Bedingung für ihre Beziehung gemacht. Alibi.com verschaffte zahlenden Kundinnen und Kunden mithilfe eines geschickten Lügengeflechts und diverser Täuschungsmanöver eine Auszeit von ihrem echten Leben.



Greg hat kein Problem damit, auf Alibi.com zu verzichten, denn Flo ist die Liebe seines Lebens. Doch nach und nach ist Langeweile in seinen Alltag eingezogen. Er hat die Angewohnheiten eines Rentners angenommen, baut Schiffsmodelle. Flo muss sich ganz schön ins Zeug legen, wenn sie seine Aufmerksamkeit erringen will. Dann macht Greg ihr einen Heiratsantrag, den Flo annimmt.



Gregs begeisterte Schwiegereltern Gérard (Didier Bourdon) und Marlène (Nathalie Baye) beginnen mit den Hochzeitsvorbereitungen. Gregs Eltern sollen natürlich bei dem großen Ereignis dabei sein. Doch weder Flo noch ihre Eltern haben den Familienzuwachs bis dato kennengelernt. Aus gutem Grund! Gregs Mutter Appoline (Arielle Dombasle) ist Erotikfilm-Darstellerin und sein Vater Daniel (Gérard Jugnot) Gauner und Kleinkrimineller.



Greg sieht sich gezwungen, seine Eltern zur Hochzeit einzuladen. Allerdings hat er nicht die Absicht, Flos Familie und seine echten Eltern aufeinandertreffen zu lassen. Er entschließt sich, Alibi.com kurzfristig wiederzubeleben und seine alten Freunde Medhi (Tarek Boudali) und Augustin (Julien Arruti) um Hilfe zu bitten.



Greg will Flo, Marlène und Gérard ein falsches, aber angemesseneres Elternpaar präsentieren. Für kurze Zeit läuft alles wie geschmiert für Greg, doch dann fällt ihm sein Doppelleben zunehmend auf die Füße. Schließlich läuft es auf zwei Hochzeiten mit verschiedenen Familien auf zwei benachbarten Grundstücken hinaus, komplett mit falschen Eltern und richtiger Braut sowie falscher Braut und richtigen Eltern. Obwohl Medhi, Augustin und Greg all ihr professionelles Können aufbieten, endet das Ganze in einem gigantischen Chaos. Flo lässt sich scheiden und lädt Greg kurze Zeit später zu ihrer Hochzeit mit Hugo ein.



Fortsetzung von "Alibi.com", die das irre Tempo und den Witz hält.