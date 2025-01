Evan Shaw (Aaron Eckhart) ist ein international operierender Hitman, der seine Auftragsmorde für eine Sondersektion der CIA begeht. Kopf der Sektion ist sein alter Freund Kevin Angler (Tim Roth). Von seinen Aufträgen erfährt Shaw, der in kompletter Anonymität und Einsamkeit lebt, über die Kleinanzeigen verschiedener Zeitungen.



Sein aktueller Auftrag führt ihn nach Rom, wo er in dem für ihn gebuchten Luxushotel einen Koffer mit Waffen, Geld und Details zur nächsten Zielperson vorfindet. Groß ist seine Überraschung, als er eines Nachts Besuch von einer jungen Frau erhält, die mehr über sein Geschäft zu wissen scheint, als er selbst.



Kacey Walker (Abigail Breslin) ist Analystin beim britischen Auslandsgeheimdienst MI6 und ist dem allein operierenden Hitman auf die Spur gekommen. Noch mehr: Sie kann Shaw glaubhaft nachweisen, dass dessen Freund und Boss Kevin Angler seit geraumer Zeit tot ist. Wer steckt dann hinter den Aufträgen, die Shaw nach wie vor erhält?



Gemeinsam bricht das sehr unterschiedliche Duo nach Malta auf, wo nicht nur einige bittere Wahrheiten auf den wortkargen Ex-Agenten warten. Auch Kacey muss ihr eigenes Geheimnis lüften.



In dem amerikanisch-deutschen Actionfilm "Geheimsache Malta" darf Hollywood-Haudegen Aaron Eckhart ("London Has Fallen", "The Dark Knight") einmal mehr seine Schlagkräftigkeit unter Beweis stellen. An seiner Seite bringt Charakterdarstellerin Abigail Breslin ("Little Miss Sunshine", "Stillwater - Gegen jeden Verdacht") als ungewöhnliche Geheimdienst-Mitarbeiterin die nötige Prise Humor in diesen Kinofilm, der vor der schauprächtigen Kulisse der maltesischen Inselhauptstadt Valletta gedreht wurde. Das Darstellertrio wird komplettiert durch den britischen Schauspieler und Regisseur Tim Roth, der in der Rolle des vermeintlichen Agenten-Freundes Kevin Angler seine dunkle Seite zeigt.