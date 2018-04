Tod im Internat

Julian Sellinger, 29, Kriminalpolizei Monheim. Seit kurzem sein eigener Chef im Kommissariat "Delikte am Menschen" in der Erlengrund nahegelegenen Kreisstadt. Er soll das Verschwinden Sophies aufklären, später dann auch den Mord an Felix Baumschulte. Er mag Isabell Mosbach sehr. Er merkt schnell, dass Isabell ein Geheimnis hat. Er selbst sagt auch nicht in allem die Wahrheit.