“Das werd ich im Leben nicht vergessen!” Alli Neumann über den Dreh und Marti Fischer

Alli Neumann war bei uns. Und es war einfach viel zu schön! Also hat sie sich nach dem Dreh mit Marie an den Tresen gesetzt, über den verrückten Dreh-Tag gequatscht und sich das WIE KLINGT EIGENTLICH ALLI NEUMANN von Marti Fischer mit Svenja Kupschus an...

10 min 10 min 27.03.2019 27.03.2019 Video herunterladen