Wie klingt eigentlich CLUESO? (Marti Fischer feat. Sophie Sutton) / FACEBOOK

Marti Fischer recordet einen Song im Stil von Musiker Clueso, am See und in einem Auto. Unterstützt wird er hierbei von Sophie Sutton (Gitarre). Und Marie Meimberg (Lyrics und Topline). Nächste Woche, Mittwoch - 17.00h - live im BONGO BOULEVARD: CLUESO...

7 min 7 min 23.08.2018 23.08.2018 Video herunterladen