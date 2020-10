Wie klingt eigentlich CLUESO? (Marti Fischer feat. Sophie Sutton)

Marti Fischer recordet einen Song, im Stil von Musiker Clueso, am See und in einem Auto. Unterstützt wird er hierbei von Sophie Sutton. Wie baut Marti Fischer seine Version eines Clueso Songs? Wie klingt Clueso live? Und wie reagiert er auf das, was er...

7 min 7 min 22.08.2018 22.08.2018 Video herunterladen