Freies Bier für freie Wähler

Immer weniger junge Menschen gehen zur Wahl. Veränderung und Teilhabe sind als Anreize zu wenig. Deshalb spendieren wir am 18. September jedem Berliner unter 30 ein Freibier am Wahllokal an der Rütli-Schule. Für die Demokratie. Für Deutschland.

1 min 1 min 16.09.2016 16.09.2016 Video herunterladen