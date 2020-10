Berufe von Youtube raten! - BUBBLES mit Coldmirror, Simon Will, KostasKind und Franca

Was haben berühmte YouTuber ursprünglich mal gelernt? Unsere BUBBLES-YouTuber Coldmirror, Simon Will, KostasKind und Serafina (iam.serafina) sollen in dieser Extrafolge erraten, was ihre Kollegen Dagi Bee, LeFloid, BibisBeautyPalace, Simon Unge und Mire...

3 min 3 min 12.05.2018 12.05.2018 UT UT Video herunterladen