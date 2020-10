Du bist zu gut für mich - Selbstzweifel in der Freundschaft

Selbstzweifel sind nie schön... Doch was, wenn sie so stark werden, dass du denkst, die eigene beste Freundin ist zu gut für dich? Littlerebelle war in solch einer Situation und verrät, was hilft... #BUBBLES #Freundschaft #Selbstzweifel

5 min 5 min 22.09.2020 22.09.2020 UT UT Video herunterladen