Geht gar nicht! Verhalten in der Öffentlichkeit - BUBBLES - Coldmirror, Schruppert, Simon & mynoupa

Auf den Boden spucken, Bitte und Danke sagen, hinten anstellen – es gibt Regeln in der Öffenlichkeit, an die man sich halten sollte, finden die YouTuber bei BUBBLES. Welche Manieren man haben sollte und was in der Öffentlichkeit gar nicht geht, erfährst...

5 min 5 min 18.06.2019 18.06.2019 UT UT Video herunterladen