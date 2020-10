Lustig oder nicht? - Humor bei BUBBLES mit Coldmirror, DSDN und Schruppert

Fails, Pranks und Ironie – Gründe zum Lachen gibt es viele. Aber was ist eigentlich Humor? Und worüber lachen wir? Darf man überhaupt über alles lachen? Und wie wichtig ist Spaß in einer Beziehung? All diese Fragen beantworten wir in einer neuen Folge B...

5 min 5 min 19.03.2019 19.03.2019 UT UT Video herunterladen