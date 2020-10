BOHEMIAN RHAPSODY - Kritik / Review - 2018

Nach Jahren der Produktion erscheint das Freddie Mercury-Biopic BOHEMIAN RHAPSODY mit Rami Malek in den deutschen Kinos. In unserer Review erklären Alper und Marius was sie vom neuen Film von Bryan Singer bzw. Dexter Fletcher halten.

16 min 16 min 25.10.2018 25.10.2018 UT UT Video herunterladen