Es gibt einfach zu viele Aegon Targaryens (in GAME OF THRONES & HOUSE OF THE DRAGON!)

Jonas und Alper sind mal wieder völlig ratlos, worüber sie noch Videos machen sollen. In der Welt von GAME OF THRONES und HOUSE OF THE DRAGON haben sie schon alles besprochen! Doch da hat Jonas einen Plan: ein Video über AEGON TARGARYEN! Das Problem: We...

Videolänge: 5 min Datum: 06.12.2022 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.12.2027 Video herunterladen