Kritik: NOPE - Horror-Meisterwerk oder große Enttäuschung? (2022)

Jordan Peele konnte sich mit GET OUT und US als einer der interessantesten Filmemacher der Gegenwart etablieren. Nun startet sein neuer Film NOPE in den deutschen Kinos. Darin geht es um eine Stuntpferderanch, die nicht mehr so gut läuft. Geführt wird s...

Videolänge: 15 min Datum: 11.08.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.08.2027 Video herunterladen