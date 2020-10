Gefühlschaos in Schöneweide - COUNTRY GIRLS Folge 3 - mit BreedingUnicorns

Sophie hat ihren ersten Tag an der Schauspielschule. Doch statt Jubel gibt es die erste harte Kritik in ihrem Leben. Scheitert jetzt schon ihr großer Traum?!? Anna dagegen traut sich – sie spricht Chloe endlich an. Die findet das Mädchen vom Land gar ni...

11 min 11 min 08.12.2017 08.12.2017 Video herunterladen