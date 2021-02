Eine Strafe für die Ewigkeit?! Die Sekundenkleber-Strafe -- Das schaffst du nie!

Yves Saint Laurent? Coco Chanel? Karl Lagerfeld? Vergesst all diese internationalen Top-Designer, denn jetzt kommt Ari Alter! Die neue, strahlende Stil-Ikone am Fashion Himmel will heute jemanden mit einem stylischen Makeover bestrafen… öhm beglücken! L...

10 min 10 min 28.01.2021 28.01.2021 UT UT Video herunterladen