Das Urteil - Was denkst du über mich?

Was kann man mir ansehen, ohne dass man je mit mir gesprochen hat? Vier Personen haben sich unserem Sozialen Experiment gestellt. Wir lesen ihre Aussagen vor und Unbekannte sollen darüber Urteilen, zu wem sie passt. Wer hat was gesagt und was sind die G...

19 min 19 min 18.10.2020 18.10.2020 UT UT Video herunterladen