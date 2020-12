Bevor Coldmirror berühmt wurde… - KURZBIOGRAPHIE

Lustige Synchros und irre Videos machten Coldmirror zum ersten großen YouTube-Star in Deutschland. Mit Leichtsinn – von dem in Kathrin Frickes Jugend aber nur wenig zu spüren war… In diese dunklen Phasen begeben wir uns jetzt gemeinsam. Wenn es dir also...

6 min 6 min 03.12.2020 03.12.2020 UT UT Video verfügbar Video herunterladen