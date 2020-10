Corona: Die Zerstörung der Demokratie?

Habt ihr mitbekommen, dass in der Corona-Krise unser Parlament ein Stück weit entmachtet wurde? Nicht? Gesundheitsminister Jens Spahn hat nämlich Sonderregeln bekommen, mit der er Maßnahmen am Parlament vorbei beschließen kann. Die will er jetzt noch ve...

10 min 10 min 29.10.2020 29.10.2020 Video herunterladen