Pflegenotstand: Der große Parteien-Check!

Nicht nur Jens Spahn sollte mittlerweile wissen: Die Pflege in Deutschland ist am Limit. Immer mehr Pflegekräfte wollen aussteigen – zu hohe Belastung, zu wenig Geld. Dabei sind jetzt schon tausende Stellen unbesetzt. Was wollen die Parteien machen, dam...

21 min 21 min 29.07.2021 29.07.2021 Video herunterladen