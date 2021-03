Wird Linksextremismus verharmlost?

Wird Linksextremismus in Deutschland verharmlost? Beim Thema Antifa & Co gibt es immer heftigen Streit in der Politik. Aber sollte man sich nach rechtem Terror in Hanau und Halle und dem Mord an Walter Lübcke überhaupt darüber unterhalten? Wir finden: j...

18 min 18 min 11.03.2021 11.03.2021 Video herunterladen