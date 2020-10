3 Taylor Swift DIY Room Decor Ideas - "folklore" inspiriert - Dimxoo

Taylor Swift hat ihr Album "folklore" ohne Ankündigung veröffentlicht , und das obwohl Taylor Swift erst letztes Jahr "lover" mit Liedern wie ME! oder You Need To Calm Down gedroppt hat. Passend zu meiner Star Room Decor Reihe habe ich heute also Taylor...

6 min 6 min 28.07.2020 28.07.2020 UT UT Video herunterladen