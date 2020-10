Reicher Snob - Stimmt das Golfer-Stereotyp?

Golf - ein Hobby für alte, reiche Männer, die gerne gemütlich in Golf-Carts von Loch zu Loch cruisen. Immer regelkonform. Mit Polo-Shirt, Chino und einer ordentlichen Portion Etikette. So oder so ähnlich sieht’s jedenfalls aus, das Klischee vom Golfen. ...

13 min 13 min 02.04.2019 02.04.2019 UT UT Video herunterladen