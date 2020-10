Mortel - GERMANIA

„Ich genieße jede Sekunde in Deutschland, auch wenn es in der Jugend Differenzen gab“, rappt Mortel über seine Jugend. Seine Eltern flohen Ende der 80er Jahre vor dem Krieg im Kongo nach Deutschland. Mortel verbringt seine Jugend in Konz, einer Kleinsta...

4 min 4 min 10.07.2018 10.07.2018 UT UT Video herunterladen