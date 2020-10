Sookee - GERMANIA OST

Rapperin Sookee nimmt kein Blatt vor den Mund und macht in Songs wie „Spuck auf Rechts“, „Queere Tiere“ und „Hengstin“ deutlich, was sie von Rassismus, Homophobie und Sexismus hält. Klare Statements von der selbsternannten „Quing of Berlin“ gehören zur ...

5 min 5 min 09.10.2018 09.10.2018 UT UT Video herunterladen