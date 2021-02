WISSEN! - Schwarze Löcher - Gute Arbeit Originals

Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch in ein schwarzes Loch gerät? Diese Frage wird in dieser Episode von WISSEN! nicht beantwortet. Herr Prof. Dr. Jonathan Koschelny erklärt dafür, was der politisch Korrekte Ausdruck für ein ,,Schwarzes Loch’’ ist. ...

3 min 3 min 04.12.2017 04.12.2017 UT UT Video herunterladen