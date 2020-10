Findet KELLY bald ihre große LIEBE?! - TAROT KARTEN legen bei GMI

Findet KELLY bald ihre große Liebe? Wir haben Hendrik zu Gast, der in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von MissesVlog schaut und uns Einblicke in die Welt des TAROT KARTEN Legens gewährt. Habt ihr schon mal in eure Zukunft schauen lassen oder le...

12 min 12 min 07.03.2017 07.03.2017 Video herunterladen