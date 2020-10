BEST OF 2018 -- HOOKLINE JAHRESRÜCKBLICK

2018 – was für ein Jahr. Das Jahr in dem HOOKLINE so erfolgreich wie nie zuvor wurde. Auch musikalisch ist verdammt viel passiert und damit ihr den Überblick nicht verliert, fasst Jules seine Highlights nochmal für euch zusammen. Schleift eure Kufen den...

4 min 4 min 27.12.2018 27.12.2018 Video herunterladen