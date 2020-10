Stoppt Period Shaming! Redet über eure Menstruation - Interview mit Tampontax-Aktivistin Penelope - Jäger & Sammler

Viele Frauen schämen sich für die eigene Menstruation. Period Shaming kommt in der ganzen Welt vor und führt zur sozialen Ausgrenzung. Was genau steckt dahinter und was sind die Ursachen? Penelope von bloodties.org erklärt Suzie Grime was dagegen helfen...

