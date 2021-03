ERSTE EIGENE WOHNUNG - ROOMTOUR - janasdiary

Ihr lieben Menschleins, ich bin ausgezogen! Heute seht ihr also schon die Roomtour zu meiner ersten eigenen Wohnung.Ich zeige euch die Wohnung bewusst noch uneingerichtet, damit ihr sehen könnt, was ich aus der Wohnung so mache hihi.Ich würde mich sehr ...

3 min 3 min 13.10.2016 13.10.2016 Video herunterladen