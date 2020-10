Rundgang Kliemannsland - Teil 1

Stunde null! Das Kliemannsland startet und wir zeigen dir in diesem ersten Teil des Rundgangs mit Fynn und Hauke alles, was es so zu bestaunen gibt. Ställe, Trecker und wahr gewordene Träume. Wir hoffen du siehst in alledem genauso viel Potential wie wi...

11 min 11 min 20.09.2016 20.09.2016 Video herunterladen