Mag ich nicht! Kopfstimme

Nicht jede Kritik und jeden Kommentar persönlich nehmen, denn nicht jedem kann IMMER gefallen, was du tust! Bedeutet ja nicht, dass man seine Passion sofort an den Nagel hängen soll. Man muss auch nicht immer der Beste in Allem sein. Spaß soll es machen...

