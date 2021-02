7 kritische Fragen zur Impfung

INHALT0:00 Intro0:12 Warum ging die Impfstoffentwicklung so schnell?2:10 Ist der AstraZeneca-Impfstoff gut genug?5:00 Können genbasierte Impfstoffe mein Erbgut verändern?11:25 Was ist mit seltenen, aber schweren Nebenwirkungen?14:08 Was ist mit Langzeit...

