Bringt Muskelkater Muskeln?

Muskelkater ist ein Schmerz, den viele genießen, weil man sich gut fühlt, so hart trainiert zu haben. NO PAIN NO GAIN. Aber ist Muskelkater wirklich ein Zeichen für effektives Training? Oder ist er im Gegenteil sogar gefährlich? Mai erklärt. schönschlau...

