GENDER PAY GAP - Die ganze Wahrheit

Oh Gott, nicht schon wieder ein Video zum Gender Pay Gap! Moment, Freunde der Sonne, nicht kotzen - schauen! Das Thema ist vor allem deswegen so nervig, weil es fast immer unvollständig dargestellt wird. Das wollen wir hiermit ändern, also holt euch ein...

15 min 15 min 16.01.2019 16.01.2019 UT UT Video herunterladen