Wie ungesund ist Grillen?

Die Grillsaison startet! Und jedes Jahr hört man aufs Neue von krebserregenden Stoffen in dem doch so lecker gegrillten Essen. Was steckt in angebranntem Essen drin und wie gefährlich ist es wirklich? Mai erklärt.

3 min 3 min 04.05.2017 04.05.2017 UT UT Video herunterladen