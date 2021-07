Das Wahlprogramm der AfD erklärt - Bundestagswahl 2021

Seit 2017 ist die AfD im Deutschen Bundestag vertreten - und wurde auf Anhieb größte Oppositionspartei. Dieses Jahr will sie ihren Stimmenanteil noch einmal steigern. Wie das gelingen soll, schreibt die AfD in ihrem Wahlprogramm, das euch in diesem Vide...

15 min 15 min 16.07.2021 16.07.2021 Video herunterladen