So gefährlich sind Psychopath:innen wirklich

Sie haben kein Mitgefühl, verspüren keine Reue und sind gefährlich - Psychopath:innen. Doch was ist dran an reißerischen Artikeln, die wir zuhauf über dieses Störungsbild (was nicht mal eines ist) lesen? Wie gefährlich sind Psychopath:innen wirklich?

12 min 12 min 16.02.2021 16.02.2021 UT UT Video herunterladen