Vorsätze fürs neue Jahr - bringt das was?

Mehr Sport machen, weniger bei YouTube, Insta und Co. abhängen und sich gesünder ernähren - das sind so die typischen Vorsätze, sie sich viele von uns jedes Jahr setzen. Aber bringt es überhaupt was, sich Vorsätze zu machen oder kann man es direkt lasse...

9 min 9 min 22.12.2020 22.12.2020 Video herunterladen